Erfolgreiche Ermittlungen nach Massenschlägerei

Mehr als 30 konnten konkrete Taten nachgewiesen werden, heißt es. Die Vorwürfe: versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch. Laut Innenminister Reul waren die Ermittlungen sehr aufwändig. So mussten Bild- und Videoaufnahmen in schlechter Qualität rekonstruiert werden. Im Juni letzten Jahres waren in Castrop-Rauxel Mitglieder verfeindeter Großfamilien mit Dachlatten, Baseballschlägern und Messern aufeinander losgegangen. Sieben Menschen wurden verletzt. Die Gewaltausbrüche und Tumulte hatten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.