Erasure-Sänger Andy Bell nach jeder Tournee «ziemlich faul»

London (dpa) - Der britische Sänger Andy Bell von Erasure («A Little Respect») gönnt sich nach jeder Tournee eine ausgedehnte Auszeit. «Sobald die Tour vorbei ist, werde ich ziemlich faul», erzählte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London.

Außerdem genieße er gern gutes Essen. «Je länger man auf Tour war, desto länger braucht man, um wieder herunterzukommen. Man isst ordentlich und macht es sich zu Hause bequem.»

Im Juni auf Deutschland-Tournee

Aktuell hat er jedoch keine Zeit sich auszuruhen. Denn im Juni kommt Bell, der gerade sein neues Soloalbum «Ten Crowns» veröffentlicht hat, für mehrere Konzerte nach Deutschland. Um sich dafür in Form zu bringen, sei er in seiner Wahlheimat Mallorca mit seinem Partner viel spazieren und wandern gegangen. «Wir haben eine Wanderung über acht Kilometer gemacht, rauf und runter durch die Hügel», sagte er. «Ich habe ein Rudergerät, wir machen Yoga - es ist nichts Anspruchsvolles.»

Gelegentlich gehe er auch mal ins Fitnesscenter. Eine Routine habe er dafür allerdings nicht, betonte der Sänger. Sein Zeitplan hänge von seiner Stimmung ab. «Wenn ich dahingehe, will ich das immer zu meinen eigenen Bedingungen machen. Ich will nicht hingehen müssen, nur weil ich auf Tournee gehe. Ich möchte hingehen, wenn ich Lust dazu habe.»

Erasure-Comeback voraussichtlich nächstes Jahr

Nach seinen Konzerten in Deutschland – in Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln, Leipzig und Bremen – will Andy Bell bei einigen Festivals auftreten, bevor er ab Oktober für drei Monate in den USA auf Tournee sein wird.

Im kommenden Jahr soll es dann voraussichtlich zusammen mit seinem langjährigen musikalischen Mitstreiter Vince Clarke als Erasure weitergehen.