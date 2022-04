Equitana startet und feiert Jubiläum

In Essen startet heute die weltgrößte Messe der Pferdebranche. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr feiert die Equitana in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Sie geht bis einschließlich kommenden Mittwoch und es werden auf dem Messegelände in Essen insgesamt 80.000 Besucher erwartet.

© André Hirtz/FUNKE Foto Services