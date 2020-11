Eppinghofen: Streit und Schüsse an der Bruchstraße

Bei einem Streit unter mehreren Männern sind in Eppinghofen am Abend Schüsse gefallen. Die Polizei war gegen 20:20 Uhr in den Bereich Bruchstraße/Eppinghofer Straße alarmiert worden. Die Hintergründe sind im Moment noch unklar, sagte uns heute Morgen ein Sprecher.

© chalabala - stock.adobe.com