Entwurf für einen schöneren Rathausmarkt

Vorgesehen ist eine Auf- und Abfahrt zwischen Radschnellweg und dem großen Platz - und zwar in Höhe des Stadtbalkons. Der Rathausmarkt könnte so zum Eingangsbereich für die Mülheimer Innenstadt werden, mehr Grün bekommen und eine Bühne für Veranstaltungen. Einige Klub-Mitglieder wünschen sich auch einen Brunnen.

Im Entwurf wurde auch der Kiosk, der von den Fliedner-Werkstätten als Café mit Radstation betrieben werden könnte, berücksichtigt. Genauso die Pläne, den Wochenmarkt wieder zurück auf den Rathausmarkt zu holen. Platz für Autos ist, außer in der Tiefgarage, nicht mehr vorgesehen - weder ebenerdige Parkplätze, noch Durchgangsverkehr entlang der Bahnstraße. Das liegt daran, dass auch die Bahnbögen in den Entwurf mit einbezogen sind - zum Beispiel für Cafés mit Außengastronomie.

Ob das so funktioniert oder anders umgesetzt werden müsste, ist erst mal nicht wichtig, heißt es von Klub-Initiator Andreas Preker-Frank. Der Entwurf soll erst mal nur Lust darauf machen, sich mit dem Rathausmarkt auseinanderzusetzen. Das berichtet heute die WAZ. Auch bei Oberbürgermeister Marc Buchholz und Stadtplaner Felix Blasch ist der Entwurf angekommen. Der Verschönerungs Klub will ihn in den nächsten Tagen noch mal persönlich im Rathaus vorstellen.