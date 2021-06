Entwarnung: verunreinigtes Trinkwasser

+++Update 12 Uhr+++ WarnApp NINA gibt Entwarnung für die Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle des Trinkwassers hatte RWW Samstag Abend (19.6.) in einer Probe am Wasserwerk in Styrum eine Verunreinigung durch Bakterien festgestellt.