Entdeckungstour mit der Weißen Flotte

Über den gesamten August stehen bei der Weißen Flotte viele weitere Tageskreuzfahrten an. Darunter eine Panoramatour in das Bergische Land, eine Fahrt zum Hafenfest "Ruhrort in Flammen", eine Tagesfahrt zum Archäologischen Park Xanten und ein Whisky-Tasting auf der Ruhr. Mehr Infos zum Programm der Weißen Flotte und zu den Ticket-Preisen bekommt ihr hier