Engere Zusammenarbeit bei Baustellenplanung

Mülheim will sich in Zukunft noch enger mit Straßen.NRW und der Deutschen Bahn abstimmen, wenn es um die Planung von Baustellen geht. Dazu unterschreiben Vertreter der Stadt heute Mittag in Düsseldorf zusammen mit 24 anderen Städten und Kreisen und NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst entsprechende Vereinbarungen.

© Trueffelpix - Fotolia