Energetische Sanierung in Dümpten

Beim Sanierungsmanagement sollen Mitarbeiter vor Ort zum Beispiel Hausbesitzer beraten, wie sie ihr Gebäude energetisch sanieren können. Das Team aus städtischen Mitarbeitern und externen Architekten ist aber auch Ansprechpartner für Vereine, Schulen, Unternehmen und Geschäfte. In Dümpten gibt es laut Stadt rund 1.200 Häuser aus der Nachkriegszeit, die für eine Sanierung in Frage kommen. Die Eigentümer können dafür zahlreiche Förderprogramm anzapfen. Das Sanierungsmanagement in Dümpten läuft erst einmal für drei Jahre und kann um zwei weitere verlängert werden.

