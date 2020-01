Endrunde der 47. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften

Heute läuft in der innogy Sporthalle in Mülheim die zweite Runde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaften. Nach der Vorrunde am letzten Wochenende starten die Partien heute um 14 Uhr.





© Martin Möller/FUNKE Foto Services