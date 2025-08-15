Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans

Warschau (dpa) - Ein Banner von israelischen Fußball-Fans bei einem Europapokalspiel hat in Polen für Empörung gesorgt. Staatspräsident Karol Nawrocki kritisierte mit scharfen Worten das Transparent mit der Aufschrift «Mörder seit 1939», das Anhänger von Maccabi Haifa beim Qualifikationsrückspiel zur UEFA Conference League gegen Raków Częstochowa entrollten. Die Partie war aufgrund des Nahost-Konfliktes im ungarischen Debrecen ausgetragen worden.

«Das skandalöse Banner der Fans von Maccabi Haifa beleidigt das Andenken an die polnischen Bürger, die im Zweiten Weltkrieg starben, darunter drei Millionen Juden. Eine Dummheit, die mit keinen Worten zu rechtfertigen ist», schrieb Nawrocki auf X. Auch mehrere Minister und der Regierungssprecher äußerten sich bestürzt und forderten eine klare Reaktion der Europäischen Fußball-Union. Die UEFA leitete ein Disziplinarverfahren gegen beide Clubs jeweils wegen einer für eine Sportveranstaltung unpassenden Botschaft ein.

Israelische Botschaft verurteilt Fan-Verhalten

Die israelische Botschaft in Warschau verurteilte das «abscheuliche Verhalten einiger Fans» und betonte, für solche Worte und Taten sei weder im Stadion noch anderswo Platz. «Diese beschämenden Vorfälle spiegeln nicht die Einstellung der Mehrheit der israelischen Fans wider», schrieb die Vertretung auf X.

Der Präsident des polnischen Fußballverbands, Cezary Kulesza, sprach von einer «Provokationen und Geschichtsfälschung». Als besonders skandalös bewertet wurde, dass Polen mit dem Banner für die Verbrechen Nazi-Deutschlands verantwortlich gemacht werden sollte.

Polnische und israelische Medien brachten den Vorfall in Debrecen mit dem Hinspiel in Verbindung, als Raków-Fans demnach ein Banner mit der Aufschrift «Israel mordet, und die Welt schweigt» entrollt hatten. Kritisiert wurde damit das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen. Das Banner sei nun möglicherweise eine Reaktion auf das polnische Transparent gewesen.

Auch Außenminister reagiert

Polen Außenminister Radoslaw Sikorski begrüßte die Reaktion der israelischen Botschaft. Zugleich hoffe er, schrieb Sikorski auf X, dass israelische Jugendliche lernten, dass es Nazi-Deutschland war, das 1939 in Polen einmarschierte und begann, dessen Bürger aller Religionen und Nationalitäten zu ermorden. Zugleich kündigt er an, gegen die Fans, die das Banner entrollten, Einreiseverbote nach Polen zu verhängen, wenn Ungarn dabei helfe, sie zu identifizieren.

Mit dem deutschen Überfall auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Sechs Jahre Besatzungs- und Gewaltherrschaft sowie Millionen Todesopfer waren die Folge. In Polen starben mehr als fünf Millionen Menschen - drei Millionen davon polnische Jüdinnen und Juden.