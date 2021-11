Empfehlung für "Booster" ab 18 Jahren

Viele Arztpraxen in Mülheim bekommen in diesen Tagen Post aus Berlin. Es geht um die "Booster-Impfung". Die wird jetzt für deutlich mehr Menschen empfohlen, zitiert der Tagesspiegel aus dem Brief von Bundesgesundheitsminister Spahn und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an die Vertragsärzte.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services