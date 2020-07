Elternrat ist froh über Regelbetrieb in Kitas

Wichtig sei es jetzt aber auch, die Finanzierung der Kitas sicherzustellen und für das erforderliche Personal zu sorgen. Begrüßt wird vom Stadtelternrat die Regelung zum Umgang mit Kindern, die jetzt in der Corona-Zeit eine verschnupfte Nase haben. Bisher mussten Kinder 48 Stunden symptomfrei sein, bevor sie wieder in die Kita durften. In Zukunft reicht es, wenn Eltern ihre Kinder 24 Stunden zu Hause lassen und in dieser Zeit keine schweren Symptome auftreten.