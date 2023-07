Besucher zahlen 5 Euro und können so viel Eis essen, wie sie mögen. Die Einnahmen gehen in diesem Jahr an die Zeitschenker*innen, eine Gruppe Ehrenamtlicher, die sich um demenzkranke Menschen kümmert. Bei der Eis-Flatrate stehen neun Eissorten zur Auswahl, dazu Eistee und ein Vanilleeis-Shake, hat uns eine der Organisatorinnen gesagt.

Familienfest und Wettbewerb

Damit auch viele Familien sich angesprochen fühlen, gibt es Mitmachstationen für Kinder, wie Basteln und Entenangeln. Außerdem wird eine Senioren-Olympiade ausgetragen. Die Teilnehmer treten unter anderem beim Eierlaufen im Rollstuhl und beim Ringwurf gegeneinander an. Alloheim ist der zweitgrößte private Pflegeanbieter in Deutschland. Bundesweit organisieren die Alloheime traditionell jedes Jahr die Eis-Flatrate für den guten Zweck. An der Dimbeck sind im vergangenen Jahr rund 600 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Diese Summe wollen wir in diesem Jahr überbieten, sagen die Mülheimer Veranstalter.