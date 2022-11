Einzelmeisterschaften im Badminton starten

Mit dem Turnier wird auch das sportliche Badminton-Jahr bei uns in der Stadt abgeschlossen. Ausgetragen werden Spiele in den Altersklassen U15, U17 und U19. Die erste Partie läuft um 15 Uhr, die Finalspiele steigen Sonntag ab 12 Uhr. Auch von drei Mülheimer Vereinen werden Sportlerinnen und Sportler an den Start gehen.