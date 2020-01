Einkaufen ohne Verpackungsmüll

Heute Mittag um 12 Uhr öffnet der erste große Unverpacktladen "Prüngel & Pütt" in Mülheim seine Türen. Ohne Verpackungsmüll einkaufen können wir in den ehemaligen Geschäftsräumen von "Tepel am Markt" am Löhberg.

© Tamara Ramos/FUNKE Foto Services