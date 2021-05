Eine Woche mit vielen Aktionen

23 Beteiligte laden zu einer Aktionswoche ein. So gibt es eine Fotoaktion. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können Fotos einreichen. Aus allen Einsendungen soll dann eine große Collage gestaltet werden. Die Fotos gehen an a.roedel@drk-muelheim.de. Geplant sind außerdem u.a. eine Stadtteilrallye, ein Hindernisparcours, ein Workshop und auch das AWO-Spielmobil wird am 10. Juni zu Gast sein. Eine Programmübersicht gibt es mit dem QR-Code.