"Eine echte Schweinerei"

Gegen Mittag hat die Mülheimer Feuerwehr ein weiteres, ausgesetztes Ferkel in einem Gebüsch auf der Hauskampstraße in Styrum gefunden. "Das ist Tierquälerei" - sagt das für Mülheim und Oberhausen zuständige Tierheim. Wie Radio Oberhausen bereits berichtet hat, waren Mittwoch Abend drei Ferkel in Styrum (zwei auf Mülheimer Seite, eins auf Oberhausener Seite) und eines in Biefang gefunden worden. Und jetzt eben noch das fünfte in Mülheim-Styrum.

© Städtisches Tierheim Mülheim