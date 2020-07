Einbrecher auf der Flucht

Mit Spürhunden und einem Hubschrauber hat die Polizei am Wochenende in Saarn nach einem flüchtigen Einbrecher gesucht. Laut Polizei waren insgesamt drei Männer am späten Samstagabend in ein Haus an der Lehnerstraße eingebrochen. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei alarmiert.

© benjaminnolte - Fotolia