Ehrgeizige Pläne

Geplant sind Wohnhäuser, zwei Hochhäuser, ein Einkaufszentrum und Parkanlagen. Das Projekt soll - wenn möglich - unabhängig von einer Bewerbung für die Olympischen Spiele durchgezogen werden. Wahrscheinlich werden die Spiele im Jahr 2032 in Australien stattfinden. Man peilt jetzt eine Bewerbung für die Jahre 2036 oder 2040 an, heißt es. Sollte das erfolgreich sein, könnte in den Häusern das Olympische Dorf entstehen.