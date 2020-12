Ehrenamtliche Helfer gesucht

Der Kinderhospizdienst sucht Ehrenamtliche - vor allem in Mülheim. Das Kinderpalliativnetzwerk sitzt in Essen, betreut aber mit seinem ambulanten Kinderhospizdienst auch Familien hier in Mülheim. Aktuell sind 55 Ehrenamtler in Familien rund um Essen im Einsatz. In Mülheim sind es im Moment aber nur sechs.

© Radio Emscher Lippe