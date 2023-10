Ehemann muss in Psychiatrie

Die Tat hatte sich am 3.März dieses Jahres in einem Mehrfamilienhaus an der Hauskampstraße in Styrum ereignet. Der 56-Jährige hatte seine Frau im Wahn mit einem Baseballschläger und einem Kantholz angegriffen. Laut Urteil schlug er der 50-jährigen mehrfach auf den Kopf und drückte ihr das Holz anschließend minutenlang auf den Hals. Laut Urteil des Duisburger Schwurgerichts gilt der 56-jährige Deutsche als schuldunfähig. Hintergrund ist eine schwere paranoide Schizophrenie, heißt es.