Edelmetalle in Gelsenkirchen vertickt

Die Bande hatte offenbar die Katalysatoren in Frankreich aus Autos ausgebaut und nach Deutschland gebracht. Ein 26-Jähriger hat die enthaltenen Edelmetalle dann in Gelsenkirchen verkauft, heißt es in einer Erklärung. Die Ermittler haben in der vergangenen Woche zugeschlagen, als sie Wind bekamen von einer neuen Lieferung. In Gelsenkirchen konnten daraufhin zwei Bandenmitglieder mit europäischem Haftbefehl festgenommen werden. Fünf Katalysatoren und Bargeld wurden sichergestellt. In Frankreich hat die Polizei sechs weitere Personen festgenommen und 40 Katalysatoren beschlagnahmt.