E-Rezepte großes Thema bei Ärzten und Apothekern

Privatversicherte sollen im Laufe des Jahres dazu kommen. In den Apotheken soll es auch umfangreiche Infos und Beratung zu dem Thema geben. Am einfachsten sei, das Rezept direkt über die Gesundheitskarte laufen zu lassen. Hier wird die Karte einfach in der Apotheke in eine Lesegerät gesteckt. Jeder Patient habe aber auch das Recht, das E-Rezept ausgedruckt mit einem QR-Code zu bekommen oder eine App auf seinem Smartphone zu benutzen. In Notfällen werde auch weiter das alte Papierrezept akzeptiert. Die Mülheimer Apotheken sagen, dass es gerade jetzt in der Anfangszeit noch zu technischen Problemen kommen könnte. So seien erst im Dezember immer wieder noch die Server der Krankenkassen ausgefallen. Man werde es aber immer schaffen, eine Lösung zu finden, versprechen die Apotheker.