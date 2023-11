Duisburger Weihnachtsmarkt ab sofort geöffnet

Sechs Wochen lang bieten über hundert leuchtende und dekorierte Holzhütten Geschenkideen, Weihnachtsschmuck und ganz viel Essen und Trinken. Der Duisburger Weihnachtsmarkt genießt große Beliebtheit im gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus. In diesem Jahr gibt es eine komplett neue Beleuchtung und auch die traditionelle Eisbahn ist wieder mit dabei. Der Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt ist auch nach den Feiertagen noch geöffnet und endet erst am 30. Dezember.