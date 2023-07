Duisburg: Drei Drogentote in einer Woche

Bei der Obduktion des 21-Jährigen bestätigte sich der Verdacht, dass der Konsum der Droge kardiologische Komplikationen zur Folge hatte. Nun untersucht die Polizei die in den Wohnungen sichergestellten Drogen. Es sei unwahrscheinlich, dass sich die Männer kannten, so ein Sprecher der Polizei Duisburg. Es könne aber sein, dass sie den gleichen Dealer hatten. Sie warnt vor dem Konsum jeglicher Drogen, in diesem Zusammenhang besonders von Amphetamin.

Amphetamine sind künstlich hergestellte Substanzen mit einer berauschenden Wirkung. Zu den bekanntesten Amphetaminen gehören z.B. Ecstasy und Crystal Meth. Bei dem 21-Jährigen weiß die Polizei mittlerweile, dass es sich bei ihm um Ecstasy handelt. In den letzten Monaten ist es in Deutschland immer wieder zu Todesfällen in Zusammenhang mit der Ecstasy-Pille "Blue-Punisher" gekommen. Verschiedene Stimmen fordern deshalb "Drug Checking" Stellen, zu denen Konsumenten die illegalen Drogen anonym schicken können. Dort wird überprüft, aus welchen Substanzen die Pillen genau bestehen. Solche Stellen gibt es zum Beispiel in Berlin.