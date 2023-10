Duisburg bastelt an der Seilbahn

Geplant ist eine Verbindung vom Hauptbahnhof über Stadion und Sportpark bis hin zur 6-Seen-Platte. Die Trasse soll über 5 Kilometer lang werden. Die Idee einer Seilbahn als Teil der Lösung für Verkehrsprobleme gibt es schon in anderen Städten wie Köln und Berlin. International werden solche Bahnen auch in Südamerika und Asien rege genutzt. In Oberhausen ist sie im Bereich Neue Mitte im Gespräch. Sie soll nicht nur ein zuverlässiges Verkehrsmittel ohne Stauprobleme sein, sondern Duisburg auch überregional ins Gespräch bringen. Geplant ist jetzt, ein Projektteam zu gründen, um die Pläne weiter zu verfolgen.