Drogeriekette "dm" siedelt sich im Hafen an

Jetzt ist es offiziell: Neben Edeka Paschmann und Lidl zieht dm in den alten real-Markt im Mülheimer Hafen. Das hat uns die Drogeriemarkt-Kette bestätigt. Sie will im Frühjahr 2021 eröffnen. Die Filiale wird 660 Quadratmeter groß. dm will dort nach eigenen Angaben 15 Mitarbeiter beschäftigen.