DRK testet auch Weihnachten und Silvester

Am Heiligen Abend wird am Flughafen Essen/Mülheim von 7:00 bis 14:00 Uhr getestet, am ersten und zweiten Weihnachtstag von 10:00 bis 16:00 Uhr. An Silvester öffnet das DRK-Testzentrum von 7:00 bis 19:00. Nur am Neujahrstag bleibt es geschlossen.