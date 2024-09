Drei Waldhelm-Filme im Wallstraßen-Kino

Heute Abend ist Start mit "Pottkinder - ein Heimatfilm". Zwei Wochen später, am 28. September folgt dann "Beziehungen - kein schöner Land". Schließlich zeigt das kleine Filmtheater am 29. September den jüngsten Film "Darf ich das so schreiben?". der dritte und letzte Teil der Retrospektive. Hier gibt es alle Details. Der Eintritt ist Dank Fördergeldern frei. Das "Eunoia" gehört zum Projekt "only connect!". Es entstand vor zwei Jahren an der Wallstraße. Hier werden Theaterstücke gezeigt, aber auch andere Kunstformen.