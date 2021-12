Drei Unfälle mit zehn Verletzten

Zunächst waren auf einem Parkplatz am Heifeskamp zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt, drei von ihnen mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Gegen Mitternacht war dann auf der Mellinghofer Straße ein Auto in die Gleisanlagen der Ruhrbahn gerutscht. Auch in diesem Fall musste der Fahrer mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Gegen 2:30 Uhr war dann auf der Wackelsbeck ein Auto von der Straße abgekommen. Alle fünf Insassen kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.