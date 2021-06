Drei Tote nach Fenstersturz und Zimmerbrand

In Mülheim sind bei einem Fenstersturz und einem Feuer drei Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war gestern Abend gegen 21.15 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Thüringer Straße in Broich gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus stand eine Wohnung im Erdgeschoss in Flammen.

© Radio Mülheim