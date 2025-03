Drei Einsätze innerhalb von 15 Minuten

Auf der Bergischen Straße war um kurz nach 14 Uhr ein PKW in Flammen aufgegangen. Das Auto konnte schnell gelöscht werden , sagt die Feuerwehr. Noch während des Einsatzes waren die Rettungskräfte um 14:15 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Engelbertusstraße alarmiert worden. Laut Feuerwehr war dort Essen auf einem Herd in Brand geraten. Verletzt wurde demnach niemand. Um 14:16 Uhr hatte dann in einer Wohnung in der Schreinerstraße ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Rauchmelder war aufgrund einer Fehlfunktion losgegangen, gebrannt hatte es in der Wohnung nicht, sagt die Feuerwehr.