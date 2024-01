Dramatischer Dachstuhlbrand in Broich

Gegen 1 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Lindenstraße gerufen worden. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Dachstuhl einer der Haushälften bereits in Vollbrand gestanden. Die Einsatzkräfte bekamen den Hinweis, dass sich der Bewohner noch im Haus aufhalte. Ein Rettungstrupp hatte den Mann kurz darauf im Keller des Hauses bewusstlos am Boden entdeckt. Es stellte sich heraus, dass er einen internistischen Notfall erlitten hatte. Rund 45 Rettungskräfte waren in der Nacht vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis 6:30 Uhr. Was den Brand verursacht hat, ist noch nicht bekannt.