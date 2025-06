Drama in Luhmühlen: Pferd nach Sturz eingeschläfert

Luhmühlen (dpa) - Beim Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen ist ein Pferd gestorben. Bei einem Sturz auf der Geländestrecke verletzte sich Chiquita mit Reiterin Maj-Jonna Ziebell. Die 13 Jahre alte Stute wurde direkt vor Ort veterinärmedizinisch versorgt und in eine nahegelegene Tierklinik gefahren. «Nach einer tierärztlichen Untersuchung wurde die unvermeidbare Entscheidung getroffen, das Pferd einzuschläfern», hieß es am Abend in einer Mitteilung der Veranstalter.Die 29 Jahre alte Reiterin aus Döhle wurde so zitiert: «Mein Pferd war etwas ganz Besonderes. Jeder der Chiquita besser kennenlernen durfte – was sie selbst auswählte – hat sich in das Pferd verliebt. Ich habe meine beste Freundin verloren und bin unfassbar traurig.»

Sport rückt in Hintergrund

Bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten behauptete Julia Krajewski ihre Führung nach der Prüfung im Gelände. Die 36 Jahre alte Olympiasiegerin von Tokio stand bereits nach den beiden Dressurtagen an der Spitze.

Krajewski geht in Luhmühlen mit dem elfjährigen Nickel an den Start und kassierte im Gelände nur aufgrund einer Zeitüberschreitung 2,4 Strafpunkte. Vor der Entscheidung, die am Sonntag (13.00 Uhr/NDR) im abschließenden Springen fällt, liegt Emma Brüssau auf dem zweiten Rang. Sie bildet mit Dark Desire ein Paar und arbeitete sich von Rang fünf aus nach vorn.