Drängler für Sicherheitsexperiment gesucht

Für die Tests vom 3. bis 6. März in den Düsseldorfer Messehallen werden rund 1.500 Freiwillige gesucht. Sie sollen Messgeräte am Körper tragen und an nachgebauten Bahnsteigen, Zugtüren und auf Treppen drängeln. Die Situationen werden gefilmt und später ausgewertet. Fürs Mitmachen gibt es eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Wer sich anmelden möchte, kann das hier.