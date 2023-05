Dortmund plant den Bundesliga-Ausnahmezustand

Für Unmut sorgt unterdessen, dass es in Dortmund kein Public Viewing gibt. Stadt und Bezahlsender Sky konnten sich nicht auf einen Vertrag einigen. Auch Wirte dürfen nicht unter freiem Himmel die Übertragung zeigen - aus Sicherheitsgründen. Die Polizei warnt unterdessen vor gefälschten Ticktes für das Spiel gegen Mainz. Auf vielen Internetportalen seien Anzeigen mit angeblichen Restkarten aufgetaucht. Betrüger verlangen Geld via Paypal. Die Eintrittskarten gibt es aber gar nicht. Für den Fall, dass der BVB Meister wird, soll am Sonntag ein großer Korso durch die Stadt ziehen. Erwartet werden mindestens 200.000 Fans. Bundespolizei, Polizei und Feuerwehr haben für das Wochenende ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt. Das sieht u.a. Glasverbote, mögliche Sperrungen und Durchlassstellen am Hauptbahnhof vor.