Doc Caro im Luftschiffhangar

Der Termin sollte ursprünglich im Dezember über die Bühne gehen, wurde aber wegen der Pandemie verschoben. Carola Holzner wurde mit ihren haltungsstarken Postings in Sozialen Medien im Rahmen der Corona-Krise bundesweit unter dem Namen "Doc Caro" bekannt. Sie war leitende Oberärztin in Essen und wechselte Mitte vergangenen Jahres nach Duisburg. In ihrem Buch beschreibt sie Alltag und Gedanken über ihre 24-Stunden-Schichten in der Notaufnahme. Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr. Die Einnahmen des Abends sollen an die Aktion "Deutschland hilft" gehen und somit direkt in humanitäre Unterstützung im Ukrainekrieg fließen. Moderiert wird die Veranstaltung von Radio Mülheim-Morgenmoderatorin Insa Löll.