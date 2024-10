DLRG Mülheim hofft auf Preis für Lebensretter

In der Kategorie "Miteinander Stark" soll das ehrenamtliche Engagement des Mülheimer Bezirks der DLRG gewürdigt werden. Welches der verbleibenden Teams den Preis gewinnt, wird live am 5. Dezember auf einer Preisverleihung verkündet, die auch per Livestream übertragen wird. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Mülheim an der Ruhr feiert im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Gerade vor diesem Hintergrund wäre der Gewinn des Nivea-Preises ein tolles Geburtstagsgeschenk, so eine DLRG-Sprecherin. Die Mülheimer Organisation verfolgt einen generationsübergreifenden Ansatz, bei dem schon Kinder spielerisch an die Schwimmausbildung und Wasserrettung herangeführt werden. Dabei sind alle Ausbilder, Rettungsschwimmer und Vorstandsmitglieder ausschließlich ehrenamtlich für die Wasserrettungsorganisation unterwegs. Neben den Rettungseinsätzen engagiert sich die DLRG Mülheim auch stark in der Schwimmausbildung, damit noch mehr Mülheimer Kinder im Wasser sicherer werden. Zum Voting geht es hier: dlrg.de/nivea-preis-voting