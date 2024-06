Diese und nächste Woche Blutspende beim DRK

Das DRK bittet dringend darum, vorbeizuschauen. Jetzt während der Fußball-EM würden deutlich weniger Menschen zur Blutspende kommen als sonst. Mit einer Spende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden, heißt es. Kommen darf jeder, der 18 Jahre und älter und gesund ist. Für Blutspender sei der Termin auch ein kleiner Gesundheits-Check. Blutdruck, Puls und Körpertemperatur werden gemessen sowie der Farbstoffwert des Blutes gemessen. Im Labor folgen dann noch Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Nächster Termin zur Blutspende in Mülheim ist schon am 2. Juli im Nachbarschaftshaus in Heißen.