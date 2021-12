Diebe versuchen mit Rammbock einzubrechen

Diebe haben am Wochenende nebenan in Essen versucht, bei einem Juwelier einzubrechen. Sie haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4 Uhr versucht, mit ihrem Ford Focus in das Geschäft zu fahren, sagt die Polizei. Sie hatten außerdem noch einen Rammbock dabei.

© studio v-zwoelf - stock.adobe.com