Die Radio Mülheim HalloWEEK – Unser Hörspiel-Mystery Game: Saures im Funkhaus
Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 06:00
Wer hat das Büro des Chefs verwüstet? Helft uns, den Täter zu überführen!
Heute Morgen gab’s den großen Schock: Das Büro des Chefs ist komplett verwüstet. Scheuermilch quer an den Wänden, Klopapier überall im Raum verteilt, Kunstblut auf allen Möbeln und an den Wänden steht in rot geschrieben: „Das hast du jetzt davon!“
Die Polizei ist noch nicht eingetroffen – deshalb brauchen wir eure Hilfe! Es kommen 3 Verdächtige in Frage, die gestern noch mit dem Chef zu tun hatten:
Wer könnte unser Täter sein? Der Techniker, die Putzfrau oder der Postbote?
Alle 3 waren sauer auf den Chef und hatten ein Motiv. Aber hatten sie auch ein Alibi?
Wer war's denn jetzt? Der Techniker, die Putzfrau oder doch der Postbote?
Der entscheidende Hinweis:
Die Kollegin ist völlig aufgelöst in unsere Redaktion gekommen heute Morgen.
Habt ihr aufgepasst? Was hat die Zeugin beobachtet? Wer hat sich in Widersprüche verstrickt? Die Lösung kriegt ihr hier (ab 9:30 Uhr):
Die Antwortmöglichkeiten
Es war der Techniker!
Es war die Putzfrau!
Es war der Postbote!
Lagt ihr richtig und konntet den Fall lösen?