DIE RADIO FAMILIENPACKUNG – präsentiert von der Erlebnisregion Willingen

Wir verlosen jede Woche einen Kurzurlaub in der Erlebnisregion Willingen. Freut euch auf zwei Übernachtungen für zwei Kinder und zwei Erwachsene in einer gemütlichen Unterkunft in Willingen inklusive Frühstück. Dazu gibt's den Willinger Familienpass, in dem 12 der beliebtesten Freizeithighlights der Region stecken:

1 x Spiel auf dem Abenteuergolfplatz

1 x Führung in der Schiefergrube Christine

1 x freier Eintritt in die Eissporthalle inkl. Leih-Schlittschuhe

1 x freier Eintritt in das Freibad Usseln

1 x freier Eintritt auf dem Skywalk

1 x Bouldern in der Kletterhalle, ohne Schuhe

1 x freier Eintritt in das Mini-Eldorado

1 x Berg- und Talfahrt mit der Standseilbahn an der Mühlenkopfschanze

1 x Besuch des Milchmu(h)seums in Usseln inkl. einem Buttermilchgetränk

1 x Berg- und Talfahrt mit der Ettelsberg-Kabinenbahn

1 x Freifahrt auf der Sommerrodelbahn

1 x freier Eintritt in den Wild- und Freizeitpark

Der Familienpass hat einen Wert von 96 Euro pro Erwachsenem und 76 Euro pro Kind, bei 4 Personen also einen Wert von insgesamt 344 Euro. >> Mehr Infos zum Willinger Familienpass gibt es hier. <<

Jetzt mitmachen und einen Familien-Kurzurlaub für bis zu vier Familienmitglieder gewinnen!

Bewerbt euch hier und schätzt, wie viel dieser Koffer samt Inhalt wiegt (Shirt, Strandtasche, Cappy, Musikbox und Duschgel)! Mit etwas Glück packt ihr dann schon bald euren Koffer. Willingen ruft!

Wie viel wiegt unser Sommerradio-Koffer? Die Auflösung erfahrt ihr am 21.07. gegen 16:45 Uhr live bei uns im Programm. © Westfunk GmbH & Co. KG

Diese Woche verlosen wir einen Kurzurlaub in diesem Hotel:

Sauerland Stern Hotel

Sauerland Stern Hotel

Freut euch auf diese Highlights in der Erlebnisregion Willingen: