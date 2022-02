Die meisten 4. Klässler werden Gymnasiasten

Die meisten Anmeldungen gibt es beim Gymnasium Broich. Dort sind es mit insgesamt 173 Anmeldungen auch zehn Schüler mehr als im vergangenen Jahr. Auch die Karl-Ziegler-Schule verzeichnet einen Zuwachs. An der Otto-Pankok-Schule dagegen haben die Anmeldezahlen um etwa 20 Prozent abgenommen.

Real- und Hauptschulen

Bei den Realschulen gibt es für das kommende Schuljahr deutlich weniger Anmeldungen an der Realschule Broich. Hier sind es 40 Schüler weniger als im letzten Jahr. Dagegen erfahren die Realschule Mellinghofer Straße und die Realschule Stadtmitte einen deutlichen Anstieg. Insgesamt 36 Kinder wechseln auf die Hauptschule, also die Schule am Hexbachtal.