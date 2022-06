Die jüngsten Mütter gibt's in Gelsenkirchen

In NRW waren Frauen im Jahr 2010 im Schnitt 30,5 Jahre alt als sie ein Kind bekommen haben. Im vergangenen Jahr waren sie durchschnittlich gesehen bei der Geburt mehr als ein Jahr älter. Das hat das Land ausgewertet. Die regionalen Unterschiede sind immens. In Gelsenkirchen waren die Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes im vergangenen Jahr im Schnitt 28,3 Jahre alt, in Düsseldorf dagegen 32,5 Jahre. Im Ruhrgebiet sind die Mütter auch in Duisburg, Herne und Oberhausen vergleichsweise jung. Überm Schnitt liegen Mülheim und Bochum.