Diagnosezentrum arbeitet auch am Samstag

Das Corona-Diagnosezentrum auf dem Kirmesplatz in Saarn ist nach der Pause wegen des Feiertags am Freitag auch am Samstag besetzt. Es gilt die gleiche Regelung wie am letzten langen Wochenende, sagt die Stadt.

