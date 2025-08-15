Navigation

DFB-Pokal: Drei Kleine raus - Leverkusen weiter

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 20:38

Drei Außenseiter wehren sich zum Pokalauftakt ohne Erfolg gegen das Aus. Bayer Leverkusen erlebt eine ungewöhnliche Partie bei einem schwäbischen Regionalligisten.

SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen
© Bernd Weißbrod/dpa

Erstrunden-Start

Berlin (dpa) - Bayer Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag hat sein Pflichtspiel-Debüt im DFB-Pokal mit etwas Mühe und einiger Verzögerung gewonnen. Der lange schwache Vizemeister setzte sich mit 4:0 (1:0) bei der SG Sonnenhof Großaspach durch, nachdem die Partie wegen eines Gewitters mit Hagel etwa 40 Minuten unterbrochen war. In der ersten Runde ausgeschieden sind neben dem schwäbischen Regionalligisten auch die Außenseiter 1. FC Saarbrücken und FC Gütersloh. 

Die Saarländer unterlagen dem eine Klasse höher spielenden Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 1:3 (0:2). Regionalliga-Club Gütersloh zog gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin mit 0:5 (0:3) den Kürzeren.

Patrik Schick legt für Leverkusen vor

Beim Bayer-Auftritt schickte Schiedsrichter Michael Bacher beide Teams nach nicht einmal 20 Minuten wegen des Gewitters in die Kabine. Nach der Unterbrechung köpfte Torjäger Patrik Schick zur Führung ein (32.). Obwohl Großaspachs Kapitän Volkan Celiktas Gelb-Rot sah (66.), bekleckerte sich Leverkusen nicht mit Ruhm. 

Der Brasilianer Arthur sorgte dann aber für das 2:0 (74.), ehe beim Gegner auch noch Mert Tasdelen mit glatt Rot vom Platz flog. Christian Kofane (84.) und Alejandro Grimaldo (87./Elfmeter) erhöhten auf 3:0 und 4:0. 

Im Saarbrücker Ludwigspark ließ der Überraschungs-Pokal-Halbfinalist von 2024 zunächst keinen Klassen-Unterschied zu den Magdeburgern erkennen. Fast aus dem Nichts konterten dann aber die Gäste die Saarländer aus: Martijn Kaars traf zum 1:0 (43.). Neuzugang Rayan Ghrieb (45.+2, 59.) traf zweimal für Magdeburg, ehe Tim Civeja (67.) auf 1:3 verkürzte. 

Union trifft, aber überzeugt nicht richtig

Union und Trainer Steffen Baumgart waren nach einer schwierigen Vorbereitung nach Gütersloh angereist, legten aber in der 19. Minute vor: Robert Skov traf per direktem Freistoß aus etwa 19 Metern. 

Vor 4.500 mitgereisten Fans erhöhten Leopold Querfeld und Danilho Doekhi für die Eisernen auf 2:0 (35.) und 3:0 (43.) gegen den Regionalligisten - jeweils nach einer Ecke. Aus dem Spiel heraus gelang den Berlinern jedoch nicht viel, auch wenn Andrej Ilic (78.) und Woo-Yeong Jeong (90.+4) noch trafen.

© dpa-infocom, dpa:250815-930-917638/1
FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin
Union Berlin: Torjubel beim Zweitrunden-Einzug in Gütersloh© David Inderlied/dpa
Union Berlin: Torjubel beim Zweitrunden-Einzug in Gütersloh
© David Inderlied/dpa
1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg
Magdeburgs Rayan Ghrieb (2.v.r.) darf sich beim Pokalsieg in Saarbrücken feiern lassen © Uwe Anspach/dpa
Magdeburgs Rayan Ghrieb (2.v.r.) darf sich beim Pokalsieg in Saarbrücken feiern lassen
© Uwe Anspach/dpa

Weitere Meldungen

Königsklassen-Held Coman verlässt FC Bayern

Sport Kingsley Coman unterschreibt nach erfolgreichen Zeiten beim FC Bayern einem Bericht zufolge in Saudi-Arabien bei Al-Nassr.

Bayern München - Paris Saint-Germain

Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans

Sport Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.

Polens Präsident Karol Nawrocki

Das Nick-Woltemade-Spiel - «Nichts anfachen»

Sport Meister gegen Pokalsieger: Der erste (kleine) Titelkampf der Saison liefert meistens Fingerzeige vor dem Start der Bundesliga.

Nick Woltemade
skyline