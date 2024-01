Dezember: Erneut weniger Arbeitslose in Mülheim

Die Quote sinkt auf 8,0 Prozent. Die Arbeitgeber haben allerdings weniger freie Stellen gemeldet, heißt es. Für einen Dezember sei das nicht ungewöhnlich. Der Bestand an freien Arbeitsplätzen sei aber nach wie vor auf einem guten Niveau. Mehr als 1.000 freie Jobs stehen zur Verfügung, vor allem in den Bereichen Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus, gefolgt von Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung.