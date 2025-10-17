Deutschland fordert Frankreich: EM-Traum-Halbfinale perfekt

Zadar (dpa) - Der einstige Serien-Europameister Deutschland gegen den Top-Favoriten Frankreich: Bei der Tischtennis-Team-EM in Zadar ist das Traum-Halbfinale an diesem Samstag perfekt. Die deutschen Männer warfen in einem hart umkämpften Viertelfinale den Gastgeber Kroatien mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Damit haben sie eine Medaille bereits genauso sicher wie die deutschen Frauen nach ihrem 3:0-Sieg gegen Schweden.

Doch der Weg ins Endspiel am Sonntag wird für Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu deutlich schwerer. Denn die Franzosen sind im europäischen Tischtennis mittlerweile das, was die Deutschen zu den Glanzzeiten von Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov immer waren: das Team mit den «Unterschiedsspielern», wie Franziska sagt.

Brüderpaar macht Frankreich stark

Alexis Lebrun ist der aktuelle Europameister im Einzel. Sein 19-jähriger Bruder Felix Lebrun ist Olympia-Dritter und der aktuell beste Europäer in der Weltrangliste (Platz fünf).

Die Deutschen sind trotzdem selbstbewusst. «Wir gehen volle Kanne nach vorne», sagte Franziska. «Wir sind große Jungs. Wir sind sehr, sehr gute Spieler. Wir müssen an uns glauben. Natürlich müssen wir dem auch Taten folgen lassen. Aber unsere Waffe ist, dass wir so ausgeglichen besetzt sind. Dass wir uns super verstehen.»

Von 2007 bis 2021 gewannen die Deutschen neunmal die Europameisterschaft. Den Titel, den sie 2023 im letzten EM-Finale mit Tischtennis-Legende Timo Boll gegen Schweden verloren, wollen sie sich nun zurückholen.

Frauen wollen Rekordtitel

Für die deutschen Frauen geht es sogar um noch mehr: Sie wollen an diesem Wochenende ihren zehnten EM-Titel gewinnen und dadurch zu alleinigen Rekord-Europameisterinnen vor Ungarn aufsteigen.

«Die Medaille ist schon mal ein Meilenstein, den wir erreicht haben. Aber unser Ziel ist Gold», sagte Junioren-Weltmeisterin Kaufmann. Bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis werden neben Gold und Silber auch zwei Bronzemedaillen an die Halbfinal-Verlierer vergeben. Die sind beiden deutschen Teams in Zadar nicht mehr zu nehmen.