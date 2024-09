Deutsches Rotes Kreuz lädt ein zur Blutspende

Das Rote Kreuz lädt alle ein, die 18 Jahre und älter sind, Blut zu spenden. Kommen dürfen alle, die sich gesund fühlen, heißt es. Wer sich unsicher ist, ob er spenden darf, kann hier einen Online-Check machen. Auf der Seite geht es auch zur Terminbuchung. Das DRK bittet darum, sich vorab anzumelden, um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden und Abläufe zu vereinfachen. Nächster Blutspendetermin in Mülheim ist am 1. Oktober im Nachbarschaftshaus in Heißen.